Роботы взбунтовались против премьерства Тимошенко

Мнение

Виктор Ющенко верит, что украинские политики возьмут на себя ответственность за тот «порядок или беспорядок, который есть в парламенте». Щас! Не говоря уже о том, что отечественный политикум неоднократно демонстрировал принципиальную неспособность ответить хоть за что-то, сегодня выяснилось, что система «Рада» в парламенте живет своей внутренней жизнью. Когда хочет – включается, когда не хочет – не реагирует на нажатие кнопок, считает, как Бог на душу положит… В общем, имеет место тот самый, предсказанный армией фантастов, бунт машин.

Если кто не заметил, вот уже третий день как дражайшие наши избранники обсуждают вопрос наличия/отсутствия постороннего вмешательства в работу электронной системы голосования. Специальная следственная группа, составленная из специалистов СБУ, аппарата Верховной Рады и Института проблем математических машин и систем НАН Украины мучилась ночь, и выдала на гора результат: постороннего вмешательства в работу системы «Рада» не было. А теперь внимание! Среди «следственных действий» упомянуты: проверка не сработавших пультов - кнопки нажимаются, монитор реагирует, в щели для карточек отсутствуют посторонние предметы, пульты активируются, звук пищит и т.д. В общем, потыкав в кнопки и поглядев на мониторы (в результате внешнего осмотра) высокоуважаемая комиссия пришла к выводу, что внутрь системы «Рада» (то есть, в электронную начинку)… никто не лазил!

Боже! А я-то накануне возмущалась уровнем технической осведомленности наших нардепов, всерьез высказывавших версии о возможности уничтожения компьютерных вирусов путем отключения питания. Или о возможности существования электронных систем, принципиально исключающих любое внешнее воздействие. Надо полагать, и возможности ремонта в том числе. Сегодня уже выяснилось, что и, прости Господи, «специалисты» из СБУ ничем не лучше… А события-то накручиваются как снежный ком.

Появились «самоактивирующиеся» рабочие места депутатов. Лично спикер ВР Арсений Яценюк сам видел, как после закрытия вечернего заседания парламента «загорелись элементы электронной системы «Рада» на рабочем месте одного из депутатов-регионалов.

Не иначе, как в течение 10 лет, по утверждению бютовца Александра Турчинова, освобожденная от ведения электронных протоколов (а этим занимается любая электронная система, а некоторые еще и дважды-трижды дублируют информацию) система «Рада» получила возможность и свободный ресурс для самосовершенствования, развила внутри себя «искусственный интеллект», и выбрав момент восстала против будущего премьерства Тимошенко.

А то еще и невзначай «срослась» с регионалом Владиславом Лукьяновым, в результате чего «соображалка» досталась системе «Рада», и она теперь независимо от числа нажатых кнопок выдает результат, который подсознательно хотел бы видеть Лукьянов. А на долю нардепа выпала «нечеловечески быстрая реакция», вот он и усидеть на месте не может. То карточки чужие хватает, то с другими депутатами «машется» - двигательная активность явно через край перехлестывает. В общем, пока не поздно, спасать надо наших избранников. Пока этот новоявленный робо-комп всех их не «слопал».

А то… не обезображенные интеллектом лица в количестве 450 штук мы еще как-нибудь переживем. Но разжиревший за счет мощи депутатских интеллектов искусственный разум – это, знаете ли, пострашнее третьего срока Путина будет.

А вдруг вставлением палок в колеса премьерскому кортежу Тимошенко он не ограничится? Скажем, учредит поголовный отлов граждан с последующим принудительным обучением высшей математике под 117-ю разными соусами. Да еще и объявит это национальным интересом Украины… Поди возрази! Вот тогда нам всем настанет торба. А вы-то думали, что хуже быть не может…

Вера Сорока. г. Киев