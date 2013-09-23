Дефолт не предвидится

Рейтинги Украины в последнее время терпят фиаско. Сначала агентство Fitch Ratings ухудшило прогноз рейтинга нашей страны до "негативный" со "стабильный", затем Standard&Poor's подтвердило принадлежность украинского банковского сектора к группе стран с наибольшими рисками. Последняя новость – агентство Moody's Investors Service снизило рейтинг государственных облигаций Украины с возможностью дальнейшего пересмотра в сторону понижения.

«Снижение рейтинга продиктовано опасениями относительно ликвидности украинской банковской системы, а также наполнения государственных резервов, испытывающих серьезное давление со стороны спроса населения на валюту, а также в силу необходимости осуществления значительных долговых выплат до конца 2014 года», - говорится в релизе Moody's. В агентстве назвали угрожающим размер госрезервов, которые по его данным на конец августа составили 19,7 млрд долл., что на 30% меньше по сравнению с прошлогодним показателем.

«Кроме того, существенным фактором риска является ситуация с переговорами Украины и МВФ относительно возобновления программы финансирования», - подчеркнули в агентстве.

Такие новости от международных аудиторов порождают слухи о возможном дефолте Украины. Добавляют негатив и разного рода заявления российских «друзей», которые никак не могут пережить евроинтеграцию Украины. И все же, насколько наша страна финансово уязвима?

Согласно кредитно-дефолтным свопам, которые публикуются на сайте S&P, вероятность дефолта украинских еврооблигаций оценивается примерно в 40%. Причем на этом уровне показатель держится последние два года. Но сами свопы – скорее, индикатор, чем точный ориентир. Чтобы оценить общую ситуацию на финансовом рынке Украины, нужен более детальный анализ.

Как известно, в текущем году Украина начала погашать кредиты Международного валютного фонда. За восемь месяцев сумма обеспечения обязательств составила 2,625 млрд SDR (курс SDR=1,52 долл США). Украина еще заплатила проценты по займам МВФ на 96,2млн SDR. С этой задачей страна справляется. От погашения кредита зависит ее имидж. Мировые финансовые воротилы очень прагматичны: если страна погашает свои долги вовремя и сполна оплачивает проценты, то она – достойный партнер. Именно это и демонстрирует Украина.

Во многом погашение кредитов МВФ и стало основной причиной снижения золотовалютных резервов Нацбанка. Кроме того, правительство в этом году погашало еврооблигации и выплачивало по ним проценты на общую сумму порядка 2,5 млрд долл. Для выполнения данного обязательства правительство разместило еврооблигации на 2,2 млрд долл. Таким образом, состоялась частичная «замена» долга, но при сокращении объема внешнего.

Фактически в 2013 году впервые с 2008 года внешние долги стали снижаться. Если ранее главной целью было как можно больше привлечь займов, то теперь политика меняется. Поэтому по итогам первого полугодия валовой внешний долг Украины снизился на 0,5% по сравнению с началом года. Сейчас внешний долг составляет 134 млрд долл., или 75,7% ВВП.

Для сравнения: у Казахстана внешний долг составляет 85% ВВП, Болгарии – 101%, Венгрии – 90%, Кипра – 129%, Испании – 165%, Греции – и вовсе 167%. Цифры свидетельствуют о том, что все рассуждения о риске дефолта Украины – беспочвенные разговоры. Внешние долги нашей страны, действительно, немалые, но не критические. Выплаты растянуты во времени, да и никто не требует погасить миллиарды долларов за один день. Главное – выполнять обязательства в срок.

В идеальном варианте хотелось бы, чтобы внешние долги относительно ВВП были как в России – на уровне 30%, но этого добиться сложно, хоть и возможно. Необходимо наращивать экспорт и, тем самым, перейти к практике погашения внешних долгов без размещения новых еврооблигаций. Москве такой механизм удается за счет газа и нефти. Киеву следует сделать ставку на агрокомплекс и продукты питания.

Александр Охрименко, президент Украинского аналитического центра