Спартанцы не сбрасывали младенцев со скалы

Греческие ученые утверждают, что развенчали один из мифов античного мира, и спартанцы не сбрасывали слабых младенцев со скалы. Такой вывод позволили им сделать раскопки.

На предполагаемом месте ритуального избавления от слабых новорожденных (ущелье Апофеты в районе горы Тайгет) найдены лишь останки подростков и взрослых в возрасте от 18 до 35 лет, рассказывает антрополог Теодор Питсиос.

Всего на поверхность подняты фрагменты скелетов 46 человек, все они датируются VI и V веками до нашей эры. Не исключено, что это останки мессенского героя Аристомена и его отряда, разбитых спартанцами в ходе Второй Мессенской войны. Возможно, они принадлежали пленным, преступникам или предателям.

Ученый добавил, что убийство новорожденных могло быть мифом. Источники, которые пишут об этом, редки и неточны, говорит он. В частности, историк Плутарх писал об этом обычае у древних спартанцев для того, чтобы подчеркнуть их воинственность.