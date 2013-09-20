Почему Юлия Тимошенко против единого кандидата от оппозиции в первом туре президентских выборов ?

Самым обсуждаемым стало на этой неделе интервью Юлии Тимошенко от 17 сентября 2013 года. Кроме кучи содержащихся там несуразиц, она несколько раз и в разной форме повторила одну и ту же мысль: «настаиваю на том, что выдвижение единого кандидата от оппозиции уже в первом туре полностью сломает стратегию оппозиции и обеспечит избрание Януковича на второй срок».

Я внимательно прочитал все оценки ее позиции, и не нашел в них двух важных вещей.

Первое. Тимошенко не хочет выдвижения этого единого кандидата от оппозиции, потому что сама не может быть этим «единым кандидатом». Она уже поняла, что в 2015 году баллотироваться не сможет, это ей не светит.

Второе. Тимошенко уверена, что о ней нынешняя оппозиция забудет. И надо признать, что она имеет основания для такой позиции.

Еще 21 декабря 2012 года политик от нынешнего «Удара» Сергей Куницын заявил о том, о чем многие предпочитают молчать: «не секрет, что Яценюк хочет пойти в президенты, как не секрет и то, что Виталий Кличко – тоже кандидат в президенты. Не знаю, как будет себя вести Тягнибок…». И ни при каких раскладах Куницын даже не назвал фамилию «Тимошенко».

Эта логика понятна. Сесть всем вместе, Кличко, Яценюку и Тягныбоку и расписать «политическую пулю» на спикера, премьера и президента. Как раз на троих. Для Тимошенко места нет.

Правда, возникают другие вопросы. Под какую систему власти задуман этот план? Под нынешнюю или под парламентскую республику? В программах оппозиционеров – разброд и шатания по этому поводу. Значение персонального фактора полностью продемонстрировало себя в рамках «сотрудничества» Ющенко и Тимошенко. Совершенно невозможно, чтобы Кличко с его якобы европейскими ценностями (мне кажется, что у него приблизительное впечатление о них) было бы комфортно сотрудничать с Тягныбоком, какие бы должности они не занимали. Яценюк тоже не удовлетворится статусом «третьего лишнего».

Тимошенко понимает, что этой троице пришлось бы придумывать для нее место и должность. И что вряд ли они отдали бы ей место председателя Верховного Суда, с которой Юля, по ее собственному убеждению, наверняка бы справилась.

Ее проблема в том, что место, где находится Тимошенко, полностью не устраивает только ее саму. Но никак не Кличко, Яценюка и Тягныбока.

Тимошенко бы больше всего устроило выдвижение единым кандидатом не Кличко, не Яценюка, и не Тягныбока. В 2009 году она уже демонстрировала такой трюк. Ее слоганом на выборах киевского городского головы стало: «Голосуйте за Александра Турчинова – он лучшее, что у меня есть». Но сейчас Тимошенко не может повторить этот прием.

Люди, которые не хотят делиться влиянием, не делают это ни во власти, ни в оппозиции.

Вячеслав Пиховшек