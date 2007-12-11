Впервые в истории науки биологи засняли длинноухого тушканчика (фото)

Биологам впервые удалось заснять на видео длинноухого тушканчика в его естественной среде обитания, сообщает Лента.ру со ссылкой на пресс-релиз Лондонского зоологического общества.

Длинноухий тушканчик (Euchoreutes naso) похож на кенгуру размером с мышь и с огромными ушами (примерно в три раза больше его головы, что для млекопитающих почти рекорд). Этот ночной грызун обитает в пустынях Монголии и Китая, передвигается прыжками, действительно похожими на кенгуриные. Известно о нем до сих пор было немного: тушканчиков очень мало, обнаружить их трудно, условия для исследования в местах их естественного обитания неблагоприятные.

Тем не менее, экспедиции, отправившейся в пустыню Гоби в рамках программы "Грань" (EDGE) ЛЗО, удалось обнаружить тушканчиков и заснять их на пленку - впервые в истории науки.

Ученые установили, что день тушканчики, как правило, проводят в норах под песком, а ночью выбираются на поверхность, сообщает BBC News. Основной их пищей являются насекомые. Биологи поймали несколько особей и изучили их вблизи, а также начали проводить примерную оценку численности тушканчиков. В настоящий момент грызун имеет статус "находящийся в опасном состоянии" (Endangered), по мнению исследователей, основную угрозу представляет влияние человека на его естественную среду обитания.

Посмотреть на тушканчиков и других обитателей пустыни Гоби можно на сайте программы "Грань".