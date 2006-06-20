Ученые обнаружили генетическое родство летучих мышей с лошадьми

Японские исследователи обнаружили генетическое родство летучих мышей с лошадями и собаками.

Как передает первый канал японского государственного радио NHK, такой вывод был сделан учеными Токийского технологического института после обработки результатов анализа мутаций ДНК животных. "На протяжении длительного времени считалось, что летучие мыши тесно связаны с приматами, но результаты показывают, что в действительности они более близки к лошадям и собакам", - сказал руководитель исследовательской группы профессор Норихито Окада.

По его словам, было обнаружено, что 29 из 30 изменений в мутациях ДНК летучих мышей идентичны изменениям в мутациях ДНК лошадей и собак. Как считают ученые, это свидетельствуют о том, что изучаемые три вида животных являются близкими родственниками с эволюционной точки зрения. "Эти результаты ставят под сомнения до сих пор принятый взгляд на эволюцию", - отметил Окада, добавив, что в таком случае, скоре всего, должны существовать останки общего предка летучих мышей и лошадей.

РИА "Новости"