В Луганской области горел химический склад

Как сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Луганской области, в 12.06 в 13-ю Государственной пожарно-спасательную часть поступило сообщение о срабатывании пожарной сигнализации в складском помещении на ЧП «Химпоставщик» по адресу: г. Рубежное, пер. Первомайский, 39.

На место вызова на двух автомобилях выехали пожарные. По прибытии было установлено, что горит крыша складского помещения на площади 100 кв. м; на складе хранятся 200-литровые емкости с этиленгликолем. Сразу был повышен номер вызова.

В 13.20 пожар удалось локализовать, в 13.46 – полностью ликвидировать.

Во время пожара три человека пострадали: двое мужчин получили ожоги, один – отравление легкой степени тяжести.

Пострадавшие госпитализированы в травматическое отделение Рубежанской районной больницы.

Огнем уничтожена крыша на площади 100 кв. м, повреждено помещение на площади 450 кв. м.

Причина возгорания выясняется.