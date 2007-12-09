Cвященника возмутила реклама c Иисусом и Девой Марией

Итальянский священник Марко Даманти попросил компанию-производителя безалкогольного энергетического напитка снять с эфира рекламный ролик, вышедший на экраны к Рождеству, передает агентство Reuters. Сицилийский пастор счел постыдным и недопустимым то, что в рекламе обыгрывается евангельский сюжет.

В послужившем причиной негодования ролике представлена искаженная сцена поклонения волхвов. К новорожденному младенцу Иисусу и Деве Марии вместо трех мудрецов приходят четыре. Трое преподносят ему золото, ладан и смирну, а четвертый приносит баночку Red Bull. Марко Даманти считает, что такое искажение образа Святого семейства оскорбляет чувства религиозных людей.

Священнику также не понравился слоган "Ред Булл окрыляет", звучащий из уст ангелов в другом ролике компании. Следует отметить, что на свое возмущенное письмо Марко Даманти получил от производителей немедленный ответ с обещанием прекратить показ рождественской рекламы напитка в Италии.

Это не первая ситуация, когда рекламный ролик снимается с эфира по просьбам верующих: ранее к телевизионному показу были запрещены видеоролики компании Sony и Мадонны.

Лента.ру