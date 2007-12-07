”Дом Мазепы” в Киеве не закроется (фото)

Руководитель Главного управления культуры и искусств Киевской городской государственной администрации Светлана ЗОРИНА опровергла слухи о закрытии Музея гетманства, расположенного по ул. Спаской, 16-Б.

Об этом идет речь в переданном УНИАН сообщении пресс-службы КГГА.

«Дом, в котором в настоящее время содержится Музей гетманства, является уникальным памятником гражданской архитектуры XVIII века, который чудом сохранился. Это сооружение, известное как дом гетмана Ивана Мазепы, находится в удовлетворительном техническом состоянии и находится на балансе музея. Никаких решений о его закрытии не планировалось», – цитирует руководителя ГУ культуры и искусств КГГА пресс-служба.

По словам С.ЗОРИНОЙ, с целью сохранения культурного памятника ежегодно проводятся работы по его ремонту и реставрации. За период 2006-2007 годов на обновление здания было потрачено 700 тыс. гривен из городского бюджета. Выполнены работы по ремонту крыши, гидроизоляции фундаментов, подвалов, восстановлены фасады, благоустроена территория музея. К дому подвели телефонные сети, обновили теплотрассу, заменили трубы водоснабжения.

Кроме того, здание оценено и застраховано, а усадьба закреплена за музеем, – отметила С.ЗОРИНА.

Фото с сайта www.courier-pfu.com.ua