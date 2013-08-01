Двойная звезда стремительно улетает из нашей Галактики

Об этом говорится в статье, принятой к печати в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, сообщает РИА «Новости».

Система LP 400-22 была впервые исследована в 2006 году, когда ученые установили, что это быстродвижущийся белый карлик с очень малой массой - около 0,17 массы Солнца, однако через три года новые наблюдения показали, что LP 400-22 - двойная звезда. Фернандо Камило из американской обсерватории Аресибо в соавторстве с Уорреном Брауном из Смитсонианской обсерватории и другими учеными проанализировал оптические, радио- и рентгеновские наблюдения и выяснил, что эта двойная звезда летит с рекордно высокой скоростью - 830 километров в секунду - и гравитационно "отвязалась" от нашей Галактики.

Астрономы считают, что звезды разгоняются до таких скоростей за счет гравитационного взаимодействия со сверхмассивной черной дырой в центре Галактики или после того, как один из компонентов двойной системы взрывается как сверхновая. Таким образом, изучение орбит гиперскоростных звезд позволит судить о свойствах этих черных дыр, а также о темной материи, передает РИА Новости.