Почему у Киева забирают его символ?

К весне главная улица Киева рискует остаться без своего самого главного символа – белого каштана. Сегодня на Крещатике продолжили вырубку каштанов – на этот раз пни и распиленные стволы остались возле магазина «Перлина» (это возле выхода со станции метро «Крещатик». И это после того, как буквально неделю назад возле Бессарабки под топор пошли 10 пятидесятилетних каштанов! Сколько ж их осталось на Крещатике? Впору к каждому дереву приставлять охрану, или подключать сигнализацию, иначе к весне на Крещатике будут «цвести» только разноцветные вывески многочисленных бутиков.

У меня на сегодня есть только одна просьба к новосозданной демократической коалиции – перед выборами вы обещали сменить киевского мэра. Коалиция уже создана. Так вот очень вас прошу – поторопитесь, иначе деревья просто не доживут до этого счастливого момента. Впрочем, аналогичная просьба – к киевским регионалам – ваш депутат Киеврады и начальник Госуправления охраны окружающей природной среды в г. Киеве Александр Прогнимак по весне обещал, что не даст разрешения на вырубку каштанов на Крещатике «которые так дороги нашим киевлянам». Ау, обещали – выполняйте.

Ведь пока нам, киевлянам, остается только в бешенстве стискивать кулаки от собственного бессилия.

Во-первых, Киев на наших глазах лишают его символа, заменив на Крещатике белые каштаны на красные. При том, что символ столицы – свечка белого каштана, повторяю – БЕЛОГО, а никак не розового и не красного. Можете посмотреть на всевозможные сувениры и символики.

А вот о том, что же планируется высадить на месте пней, представители столичных (районных и городских) властей, видимо, никак не могут договориться, в связи с чем напропалую, как бы это помягче сказать, «дезинформируют» горожан.

О качестве «пудры для мозгов» судите сами.

В эфире радио «Киев» в конце ноября депутат Киевсовета Игорь Добруцкий заявляет, что на Крещатике до конца года будут заменены 50 каштанов и 165 лип, которые, якобы усохли, и не поддавались спасению. По его словам, 10-летние саженцы красных каштанов и лип высотой не менее 2,5 м будут завезены из Германии, а все старые деревья будут ликвидированы.

Это при том, что в последний день ноября управляющий отдела №1 КП по содержанию зеленых насаждений Шевченковского района Николай Рыбак пообещал «Газете по-киевски», что вместо срубленных у Бессарабки в ближайшие дни начнут высаживать 40 новых белых каштанов. Простите, уважаемые, так все-таки красных или белых? Или не только здравый смысл, но и закон уже никому не писан? Ведь в январе с.г. комиссия Киевсовета по экологической политике вынесла свой вердикт – комиссия считает нецелесообразной полную замену белых каштанов на центральной улице украинской столицы Крещатике на розовые (красные) каштаны. Или продвинутые исполнители решили, что слово “полная замена” – понятие растяжимое, и каштаны вполне можно заменить частично – процентов на 95?

Кстати, тиражируемые из газеты в газету утверждения киевзеленстроевцев о том, что деревья срубаются хилые и больные, как-то не вяжутся с их же утверждениями о том, что ну вот этот срубленный каштан – уже точно последний. Той же «Газете…» в прошлом году, когда вырубили несколько засохших деревьев напротив Главпочтамта, руководство "Зеленстроя" Шевченковского района обещало, что больше ни одного не тронут. Мол, все остальные – молодые и живые». В том же январе коммунальное предприятие «Киевзеленстрой» заявило, что каштаны на Крещатике здоровы, у них нет сухих веток. Кроме того, каштаны можно кронировать, что продлило бы их жизнь на 10–15 лет. Да и по оценке экспертов, деревья на Крещатике также совершенно здоровы и уже поднялись над уровнем загазованности, который для них вреден.

То ли за год так деревья расхворались, то ли кто-то торопится набить кармашек?… Или еще что? Назовите причину, я хочу ее услышать.

Впрочем, все просто и очевидно – даже для тех, кто не особо углублен в хитросплетения столичной олигархии – просто кто-то дает зарабатывать своим фирмам за счет средств городского бюджета («Якась зараза грошики заробить”, – прокомментировал ситуацию дедок в автобусе на Крещатике).

Скажем, господин Добруцкий выступает по каштановому вопросу не единожды – в начале сего года он уже предлагал Киевраде рассмотреть вопрос о замене на Крещатике белых каштанов на розовые. С чего бы такая заинтересованность?

Спасибо Интернету – забиваешь фамилию «активиста» и сразу понимаешь – чем объясняется такая активность и забота. И.Добруцкий – глава правления общественной организации «Ассоциация флористов Украины», а еще говорят, что то ли он, то ли его ассоциация имеют отношение к фирме, которая занимается импортом зеленых насаждений (как тут не вспомнить розовые каштанчики из Германии?)... А если речь идет о замене десятков деревьев – то тут уж разговор идет на миллионы гривен заказов из городской казны.

Вот только не больно ли жирно – в угоду бизнес-интересу какого-то одного «депутата-делавара» (этого или другого) кардинально менять внешний вид главной улицы столицы 46-миллионнного европейского государства? Разве можно безжалостно рубить пятидесятилетние каштаны, которые после войны и восстановления Крещатика с особой любовью и теплотой высаживали на улицах лежавшего в руинах города? Разве можно забыть, что именно эти зажегшиеся весной белые свечечки на главной улице столицы стали для всех киевлян символом наконец-то наступившей мирной жизни?

Ведь даже если кому-то очень хочется – для чего-то ведь существует местная власть, местная община… Советую столичной власти обратить внимание: накал в городе уже такой, что еще чуть-чуть – и может вспыхнуть бунт. Бунт простых киевлян, возмущенных откровенной наглостью и хамством пришедших к власти «космонавтов». Стоит ли доводить до такого и не лучше ли властям остановиться в своем произволе?

Можно кстати, повернуться лицом к Европе. Из детства помню телекадры – в какой-то из европейских стран «гринписовцы» протестуют против вырубки парков – обвязав предназначенные под вырубку деревья лозунгами и приковав к ним себя. Помогало, несмотря на наряды полиции, откручивающие людей от стволов. Вот только где вы, украинские «зеленые» (я не о долларах)?

Или недавно в газетах прочитала, что суд в Амстердаме запретил спиливать каштан перед окнами дома (теперь там музей), в одной из квартир которого еврейская девочка Анна Франк и ее семья укрывались от нацистов в течение 25 месяцев во время Второй мировой войны. Анна Франк неоднократно упоминала в своем дневнике этот каштан как источник позитивных эмоций, которые дерево дарило ей в то время, когда она находилась в заточении в квартире, смежной с внутренним двориком, где растет дерево. В прошлом году муниципалитет Амстердама принял решение, что дерево, возраст которого оценивается в 150–170 лет, может упасть (кстати – а киевским-то каштанам от силы лет 50, так что им расти еще и расти). Но защитники природы считают, что каштан еще достаточно силен, чтобы противостоять шквальному ветру, и его еще рано выкорчевывать. Однако муниципалитет принял решение спилить дерево и впоследствии суд запретил реализовывать это решение. На заседании суда, состоявшемся после «инспекции на месте», судья постановил, что город недостаточное внимание уделил альтернативным решениям, включая поддержку дерева при помощи тросов. Он также счел, что аргументы муниципалитета о том, что дерево неминуемо рухнет, недоказательны. В ходе судебного разбирательства представитель Института деревьев Нидерландов выступал за то, что каштан должен быть сохранен как памятник редкой культурной и исторической ценности, как символ свободы во всем мире. В то же время, в доме-музее Анны Франк, выступают за уничтожение дерева ради безопасности здания и сотен тысяч посетителей музея. Представители музея сообщили, что они взяли у каштана побег и планируют в будущем заменить «каштан Анны Франк» его потомком. Вот такой вот разброс мнений и уважение позиций при принятии решения, которое оборвет жизнь живого существа – дерева.

Я так подробно взяла эту историю, чтобы проиллюстрировать, как решаются вопросы в цивилизованной стране и что решение муниципалитета можно и нужно оспаривать, если оно идет вразрез с интересами людей. А нам – слабо?

Татьяна, г.Киев