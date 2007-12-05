В Непале пропал «король слонов»

Слон, который считался крупнейшим в Азии, пропал из непальского заповедника и, возможно, мертв. Об этом в среду сообщили сотрудники заповедника.

Раджа Гадж, что означает «король слонов», был примерно 3,5 м высотой, то есть на 60 см выше среднего взрослого самца. Он был одной из главных достопримечательностей национального парка «Бардия» на юго-западе Непала, отмечает Reuters. Сейчас слону должно быть уже более 70 лет. «Очень мала вероятность, что мы найдем такого старого слона живым», – сообщил сотрудник заповедника.

Слон не появлялся на территории парка уже долгое время.

Газета.ру