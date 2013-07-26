Прокуратура запретила швартоваться у тернопольских причалов

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе областной прокуратуры, предварительно было установлено, что КП «Тернопольэлектротранс» на сегодняшний день не получило свидетельств о пригодности к эксплуатации двух причалов («Центр» и «Дальний пляж»), возле которых швартуются два теплохода предприятия, курсирующие по озеру.

Выяснено также, что временный причал «Дальний пляж» нуждается в реконструкции. В связи с этим государственным предприятием «Регистр судоходства Украины», которое осуществляет технический надзор за состоянием гидротехнических сооружений, был доведен для исполнению «Тернопольэлектротрансу» ряд письменных требований относительно проведения ремонтных работ причала, однако они остались невыполненными.

С целью устранения обнаруженных нарушений, Тернопольской прокуратурой по надзору за соблюдением законов в транспортной сфере директору КП «Тернопольэлектротранс» внесено представление, в котором прокуратура требует временно прекратить эксплуатацию гидротехнических сооружений до устранения обнаруженных нарушений законодательства с целью обеспечения безопасных условий отдыха и досуга.

В связи с запрещением на использование данных причалов становится невозможным курсирования двух теплоходов, на которых жители и гости города ежедневно осуществляют прогулки по Тернопольскому пруду или добираются из парка им. Т.Шевченко на Дальний пляж.