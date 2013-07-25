ГАИ призывает не ездить на киевский вокзал в пятницу после обеда

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины.

В сообщении отмечается, что по случаю празднования 1025-годовщины Крещения Киевской Руси в столицу будут прибывать правительственные делегации других стран.

Как сообщал УНИАН, вчера, Госавтоинспекция предупредила об ограничении движения транспорта в столице 26-28 июля в связи с мероприятиями по случаю празднования 1025-летия Крещения Киевской Руси.

Вместе с тем в ГУ МВД Украины в г. Киеве сообщили, что в связи с праздничными мероприятиями по случаю 1025-й годовщины Крещения Киевской Руси в выходные в центре столицы будет введено временное ограничение движения транспорта с 7.00 до 21.00.

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В частности, улица Крещатик будет перекрыта от улицы Богдана Хмельницкого до Институтской в субботу с 10.00 до 22.00, а в воскресенье - с 8.00 до 22.00. Кроме того, в субботу временно ограничат движение транспорта по улице Трехсвятительской. Также, в этот день временно закроют проезд по улице Лаврской от площади Славы к Цитадельной и по улице Грушевского от Шелковичной к Крепостному переулку.

СМИ сообщали, что глава РПЦ патриарх Московский Кирилл приедет в Киев из Москвы 26 июля вечером на специальном бронированном поезде.