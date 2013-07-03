Врадиевка как диагноз системе МВД

Скандал с милицейским беспределом во Врадиевке – это лакмусовая бумажка того, что творится в правоохранительной системе Украины.

Самое страшное, что жестокое избиение и изнасилование молодой женщины капитаном и лейтенантом милиции Дрыжаком и Полищуком – это далеко не одинокий, из ряда вон выходящий случай. Сообщения о пытках в милиции появляются каждый день, из всех регионов Украины. При этом придаются огласке лишь немногие случаи, зачастую запуганные жертвы предпочитают молчать, чтобы жить спокойно.

И «послужной список» оборотней в погонах ужасает – милиционеры берут взятки, воруют, запугивают, бьют, калечат, пытают, выбивают признания из невинных людей… Мы к этому даже как-то привыкли: ежедневные преступления сотрудников МВД кажутся обывателю чуть ли не нормальной рутиной, и лишь изнасилование с попыткой убийства подонками в погонах способны поразить воображение и вызвать протест.

Увы, не редко вчерашнее «быдло» и «гопники», окончив школу милиции, получают оружие и власть над простыми гражданами. И попадают в среду, отнюдь не свободную от таких же товарищей с соответствующей системой ценностей, которая учит социопатов-новичков этому изощренному, не милицейскому – «ментовскому» мировосприятию. Ты – представитель власти, ты выше всех, ты можешь плевать на законы, ибо ты – и есть закон. Ты знаешь, что, даже совершив преступление, – останешься безнаказанным, потому что за твоей спиной – круговая порука, за твоей спиной – целая армия таких же оборотней, которые не «сдадут» тебя, ведь, в противном случае, может посыпаться вся эта преступная пирамида вседозволенности и беспредела.

Если ты – обычный честный человек – попадаешь в руки нашей «доблестной» милиции и, не дай Бог, по несчастливой случайности, становишься подозреваемым – как правило, назад пути уже практически нет. В той же Врадиевке сколько людей подписали чистосердечное признание в изнасиловании и убийстве вероятной предыдущей жертвы насильников в форме?..

…Даже если у тебя хватит мужества выдержать изощренные пытки и издевательства, «оборотни» пойдут дальше, угрожая устроить такие же «допросы с пристрастием» твоим детям, жене, родителям. На худой конец, ты можешь упасть в камере, и сломать себе шею, как один студент, или повесится в «обезьяннике» – даже если суицидальными натсроениями до посещения РОВД, в общем-то, не страдал…

Это, к сожалению, вовсе не утрирование. Всем в нашей стране известно – оборотни в погонах массово выбивают признания в несовершенных преступлениях из невиновных людей. Но вот парадокс: эту чудовищную практику никто не собирается менять. Потому что хлопотно, дорого и неудобно, ухудшает статистику и снижает доходность от крышевания борделей и наркоторговли.

Сейчас события во Врадиевке взбудоражили страну. А взбудораженная страна разбудила свое вялое руководство, которое немного засуетилось. Вот только увольнение руководителей местной милиции и прокуратуры не решит наболевшей проблемы.

Даже отставка главы МВД Захарченко, в случае, если такое чудо случится, кроме победного улюлюканья оппозиции ничего не даст. Потому что система останется прежней, круговая порука никуда не денется. Как не делась никуда она при предыдущих руководителях МВД, в том числе, недавно помилованного экс-министра Луценко. Да, оборотни в погонах на какое-то время притихнут, примут человеческое обличье. Но спустя еще какой-то период времени они снова сбросят овечью (или человечью) шкуру и продолжат свое гнусное дело.

Уровень доверия украинцев к милиции говорит сам за себя – меньше 1% граждан полностью ей доверяет. Увидев в сумерках на безлюдной улице на своем пути силуэты милиционеров, нормальный человек инстинктивно перейдет на другую сторону дороги или развернется. Потому что боится, и – правильно делает.

Правозащитники уже давно кричат о том, что стране нужны радикальные меры реформирования системы правоохранительных органов. И в этом нет ничего невозможного, все, что для этого нужно – политическая воля руководства страны.

Милиции срочно нужна вакцина от дегенератизации. Чтобы очистить милицию от непредсказуемой мрази в погонах, концентрация которой местами просто зашкаливает, нужно радикально сократить и обновить состав МВД, повысить требования к желающим стать милиционером и, соответственно, дать правоохранителям нормальную зарплату и социальный пакет. Иначе – менты, а не милиционеры, и дальше будут отличаться от «гопников» только формой, наличием «ксивы» и разрешением на ношение оружия. И правом это оружие открыто применять. А под кителем и спортивной курточкой и у тех, и у других, будет одинаково гнилое бандитское нутро.

Но пока, вместо того, чтобы делать какие-то реальные шаги к настоящей реформе системы МВД, руководство страны и правоохранительных органов назначает козлов отпущения среди милицейских начальников и увольняет их, а замешанных в громких преступлениях оборотней показательно наказывает. Вот только на ошибках козлов отпущения, как показывает практика, их коллеги не учатся. Потому что многие уже втянулись, не могут по-другому.

В итоге, для Украины, как никогда, остается актуальным и печальный анекдот о том, что из-за того, что 99% милиционеров – оборотни в погонах, тень падает на честь всего МВД.

Максим Сидоржевский