Евроинтеграция, Тимошенко и национальные интересы

17 июня 2013 года Александра Кужель, депутат от «Батьківщини», не смогла ответить на мой вопрос, правду ли сказал Анатолий Гриценко по поводу решения их общей фракции от 3 мая: подписание Соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом возможно только после освобождения Тимошенко, и это обязаны говорить все депутаты – при общении с иностранными послами, представителями Евросоюза, журналистами, во время международных встреч, на семинарах и круглых столах.

Отсутствие ответа Кужель на мой вопрос доказывает: да, такое решение действительно было принято. Что забавно, но не удивительно: вспомним заявления от 22 ноября 2012 года Бориса Тарасюка и Григория Немыри: они «намерены просить Европу не подписывать соглашение об ассоциации с Украиной до полного выполнения всех требований ЕС, включая освобождение Тимошенко».

Национальные интересы Украины, которые требуют заключения Соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом, ставятся в зависимости от судьбы отдельно взятого человека! Не умирающего ныне правозащитника и нобелевского лауреата Нельсона Манделы, не человека типа Андрея Сахарова, Вячеслава Чорновила и Васыля Стуса. Расфуфыренной в прошлом, в бриллиантах дамочки, которая не в состоянии показать в налоговой декларации честно заработанных денег.

К счастью, на Западе все же появилось понимание, что судьбу крупной европейской страны, 45-миллионного рынка нельзя ставить в один ряд с сомнительным нуворишем периода первоначального накопления капитала, подельник которой никак не выйдет за стены американских исправительных учреждений.

25 июня 2013 года комитет по международным делам Конгресса США принял резолюцию, одним из пунктов которой является «призыв членов Европейского Союза включить освобождение Тимошенко из заключения в качестве важного критерия подписания Соглашения об ассоциации».

Но понятно, что «важный критерий» - это далеко не то же самое, что «обязательное условие».

Наметилась очертания картины, устраивающих всех, кроме Тимошенко.

Соглашение подписывается, что устраивает всех, кроме России. Тимошенко в тюрьме, что устраивает власть, Яценюка, и вообще всех, кроме нее самой.

Зона свободной торговли Украины с Европейским союзом – начинает работать, что устраивает ЕС.

Само Соглашение пребывает в бесконечном процессе ратификации, что создает Москве поле для игры с Киевом в отношении Таможенного союза.

Это устраивает всех, кроме Тимошенко, что она и доказала текстом, по недоразумению ею названном «67 рабочих дней». Там Тимошенко обосновала создание круглого стола "Понимание ради будущего" для исполнения Украиной критериев для подписания Соглашения.

Недоразумений в этом тексте хватает. Скажем, почему Тимошенко обратилась с ним сейчас, а не месяц-два назад? Ума не хватило на название «100 рабочих дней до приказа»?

А как безнадежно понизился уровень авторов текстов Тимошенко после ухода в «Удар» Виталика Чепиноги? Разве можно было представить себе, что еще некоторое время назад Тимошенко заявляет: «местом проведения национального круглого стола… может быть Украинский дом». Разве можно было забыть, как 5 апреля 2013 года Тимошенко называла неправедными законы, принятые в Украинском доме в январе 2000 года?

Но шутки в сторону. Статья «67 рабочих дней», подписанная человеком, который в колонии и дня не проработал – в действительности представляет собой жалкую попытку Тимошенко перехватить политическую инициативу. И – безнадежную попытку.

Круглый стол, в том понимании как это сформулировала Тимошенко, не является попыткой навязать повестку дня для власти с целью евроинтеграции: эта власть сделала в европейском направлении больше, чем десять «тимошенко», вместе взятых; вспомним, например, принятие и разработку нового уголовно-процессуального кодекса. Круглый стол, в том понимании как это сформулировала Тимошенко, является попыткой навязать обществу понимание: мол, смотрите, без влияния оппозиции не было бы никакой евроинтеграции.

Тимошенко, как и ее клеврет Яценюк, опять думает, что они умнее всех, хотя их придумки элементарны, как угол дома.

На самом деле такой круглый стол не нужен.

Для принятия всех необходимых законодательных вещей уже существует и не неформальный, а законный, государственный орган. Он называется парламент, Верховная Рада Украины. Попытка Тимошенко создать нечто среднее между общественным движением Ивана Васюныка «1 грудня» и советом церквей – это ее желание дискредитировать Раду.

27 июня 2013 года Яценюк мощно «подставил» Тимошенко, заявив, что «Батьківщина» готова к продолжению парламентской сессии, а предложенный ею «круглый стол» видит в создание специальной ПАРЛАМЕНТСКОЙ комиссии.

Работы для парламента в сфере евроинтеграции предостаточно, и до саммита 29 ноября 2013 года вполне можно успеть сделать многое. Можно принять закон о прокуратуре, изменить некоторые нормы закона о референдуме, который вызывает сомнение у европейцев, можно принять законопроект «О внесении в некоторые законы Украины относительно совершенствования законодательства по вопросам проведения выборов», разработанный Минюстом, такой себе заменитель Избирательного кодекса.

Но вернемся к началу нашей статьи и вспомним: а ведь 3 мая клевреты Тимошенко приняли решение везде говорить, что подписание Соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом возможно только после освобождения Тимошенко.

Остается ждать, как до 29 ноября «круглый стол» имени Тимошенко создан не будет. Как 27 и 28 ноября все клевреты Тимошенко под ее давлением начнут высказываться против подписания Соглашения об ассоциации, а некоторые из них уедут в таинландский избирательный округ. Это и будет момент истины для каждого из них: что для них важнее, личная благосклонность Тимошенко или национальные интересы Украины?

Вячеслав Пиховшек