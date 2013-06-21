Азаров: воевали не за Сталина, не за коммунизм

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер сказал во время встречи с ветеранами войны - Михаилом Звягинцевым и его боевыми товарищами - по поповду Дня скорби и почтения памяти жертв войны в Украине.

«Мы на уровне государства очень серьезно ослабили внимание к истории. Занимаемся в основном экономическими проблемами, которые очень трудны сейчас. А вот эту сторону дали на откуп тем, кто хотел бы принизить и исказить историю», - сказал Азаров.

Он отметил, что очень важно сохранять память о годах Великой Отечественной войны и о победе в ней. Он вспомнил о том, что гитлеровская Германия не ставила в своих планах создание независимой Украины, а хотела ее уничтожить.

«Воевали не за Сталина, не за коммунизм, по большому счету», - сказал Азаров.

Во время встречи Азаров вручил ветеранам ценные подарки.