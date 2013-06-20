17-летняя студентка выпала из окна общежития

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области, 18 июня около 17:25 в харьковскую больницу в тяжелом состоянии была доставлена 17-летняя жительница Харьковской области, проживавшая в одном из студенческих общежитий.

Врачи диагностировали у нее множественные переломы ребер и левого предплечья, закрытую черепно-мозговую травму, ушибы и разрывы внутренних органов. Через несколько часов, во время проведения операции, девушка умерла.

Работники милиции Московского райотдела милиции по данному факту провели соответствующую проверку. На месте происшествия, опросив жильцов общежития и свидетелей, правоохранители выяснили, что погибшей является студентка 1-го курса одного из харьковских училищ.

Около 17:00 девушка пыталась вывесить выстиранное белье, и по неосторожности выпала из окна своей комнаты, расположенной на 4-м этаже общежития. Работники милиции выясняют все обстоятельства происшествия.