В Кременчуге задержали голого мужчину, который гулял по центру города

В Кременчуге задержан мужчина, который голым гулял по центру города.

Об этом УНИАН сообщили в горуправлении милиции Кременчуга.

По их данным, в милицию обратились несколько кременчужан с сообщением, что в городе гуляет нудист.

В это время его задержали сотрудники частной охраны и предложили одеться. Он отказался, заявив, что болеет психическим расстройством. Нудист также сообщил, что ему 24 года и отсутствие одежды его не стесняет.

На место была вызвана скорая помощь. Прибывшие врачи забрали голого мужчину в психбольницу.