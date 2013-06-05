В Кременчуге задержали голого мужчину, который гулял по центру города
15:21, 05 июня 2013Разное
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Врачи забрали голого мужчину в психбольницу.
В Кременчуге задержан мужчина, который голым гулял по центру города.
Об этом УНИАН сообщили в горуправлении милиции Кременчуга.
По их данным, в милицию обратились несколько кременчужан с сообщением, что в городе гуляет нудист.
В это время его задержали сотрудники частной охраны и предложили одеться. Он отказался, заявив, что болеет психическим расстройством. Нудист также сообщил, что ему 24 года и отсутствие одежды его не стесняет.
На место была вызвана скорая помощь. Прибывшие врачи забрали голого мужчину в психбольницу.
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