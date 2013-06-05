Милиция установила личности еще двух напавших на журналистов 18 мая

Ольга Сницарчук и Владислав Содель вчера почти целый день общались с сотрудниками правоохранительных органов, где узнали об установлении личности еще двух из нападавших на них. Ранее милиция установила личности 11 нападавших, сообщает КоммерсантЪ-Украина.

"Милиция установила личности еще двух человек, принимавших участие в нападении на нас — мы принимали участие в их перекрестном допросе. Прокуратура сейчас занимается вопросом служебного бездействия сотрудников милиции, которые 18 мая спокойно наблюдали, как на нас нападают",— заявила Сницарчук.

Также вчера состоялось первое заседание временной комиссии Верховной рады по расследованию обстоятельств нападения 18 мая на журналистов "Пятого канала" и "Ъ".

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Первым делом члены комиссии избрали ее секретаря — Андрея Ильенко ("Свобода"), после чего глава комиссии Виталий Ярема ("Батькивщина") сообщил, что члены комиссии намерены уточнить в МВД, как обеспечивалась охрана общественного порядка во время проведения акции.

Комиссия приняла решение проводить свои заседания еженедельно. Первый предварительный отчет о ее работе должен быть представлен на заседании Верховной Рады 21 июня.

Напомним, 18 мая, во время митинга оппозиции неизвестные в спортивных костюмах до крови избили журналистку «5 канала» Сницарчук и фотографа газеты «Коммерсантъ-Украина» Соделя. Это происходило на глазах милиционеров, которые не защищали журналистов, хотя те обращались за помощью.

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Уголовное производство по факту нападения было открыто сначала по ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины (преднамеренно легкое телесное повреждение), а после акции журналистов - и по 171-й статье (препятствование журналистской деятельности). Начато досудебное расследование.

Впоследствии действия нападавшего были переквалифицированы в хулиганство. Продолжается производство по ч. 2 ст. 296 УКУ (хулиганство, совершенное группой лиц) и ч. 1 ст. 171 УКУ (препятствование профессиональной деятельности журналиста).

22 мая суд отпустил задержанного жителя Киевской области Вадима Титушко под залог, хотя министр внутренних дел Виталий Захарченко заявлял, что милиция будет добиваться ареста подозреваемого.