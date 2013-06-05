В аварии погиб сотрудник ГАИ и его пассажир

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил прокурор Черновицкой области Петр Коваль.

По его словам, 3 июня в 23.00 вблизи села Бузовица Кельменецкого района автомобиль "Audi-100" под управлением тридцатилетнего автоинспектора ГАИ столкнулся с микроавтобусом "Mercedes". В обеих машинах находились водитель и пассажир. Находившиеся в "Audi" погибли. Пассажиры "Mercedes" травмированы.

В настоящее время проводятся экспертизы с целью выяснения причин трагедии.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе УГАИ УМВД в Черновицкой области, микроавтобус "Mercedes" по неизвестным пока причинам выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с автомобилем "Audi-100". Водитель и пассажир микроавтобуса с травмами были госпитализированы в больницу.

Начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения).