В детсаду повесился угонщик мопеда

Как сообщили УНИАН в пресс-службе городского управления милиции, 1 июня сторож детского сада сообщила в милицию, что обнаружила на территории дошкольного заведения на дереве повешенного мужчину.

В погибшем опознали 33-летнего жителя Кременчуга, который вечером 31 мая угнал мопед. При этом он сломал два пальца на правой руке собственнику транспортного средства. Владелец мопеда обратился за медицинской помощью и в милицию. Личность угонщика была установлена в тот же день.

Всего за выходные в Кременчуге и Кременчугском районе покончили жизнь самоубийством трое мужчин.