В детсаду повесился угонщик мопеда
00:23, 04 июня 2013Разное
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В Кременчуге (Полтавская обл.) на территории детсада повесился 33-летний мужчина.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе городского управления милиции, 1 июня сторож детского сада сообщила в милицию, что обнаружила на территории дошкольного заведения на дереве повешенного мужчину.
В погибшем опознали 33-летнего жителя Кременчуга, который вечером 31 мая угнал мопед. При этом он сломал два пальца на правой руке собственнику транспортного средства. Владелец мопеда обратился за медицинской помощью и в милицию. Личность угонщика была установлена в тот же день.
Всего за выходные в Кременчуге и Кременчугском районе покончили жизнь самоубийством трое мужчин.
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