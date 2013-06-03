«Евразийский» меморандум – почва для новых конфликтов

Меморандум об углублении взаимодействия Украины и Евразийской экономической комиссии содержит условия, при которых права Украины в статусе наблюдателя в органах Таможенного союза могут быть существенно ограничены.

Сам по себе Меморандум, который 31 мая в Минске подписали руководители правительства Украины и ЕЭК, ни одним словом и ни одной буквой не свидетельствует о намерении Киева сменить политический вектор с “европейского” на “евразийский”.

Это – исключительно рамочный документ, содержащий лишь декларацию о возможном более тесном сотрудничестве, прежде всего, исполнительных органов – правительства Украины и руководства ЕЭК.

Мало того, возможность такого тесного сотрудничества определена лишь теоретически. На практике ситуация может кардинально измениться. Документ содержит некоторые условия, при которых работа наблюдателя в органах Таможенного союза может быть существенным образом ограничена.

Согласно Меморандуму, Украине предоставляется возможность присутствовать по приглашению председателя Высшего Евразийского экономического совета, с согласия всех членов совета, на его открытых заседаниях.

Также предоставляется возможность присутствовать на открытых заседаниях Совета Евразийской экономической комиссии и Коллегии Евразийской экономической комиссии, но тоже – лишь по приглашению.

Таким образом, если по той или иной причине согласия не будет, то возможность работать представителя Украины будет фактически заблокирована. При чем, в данном случае “приглашение” не является юридической формальностью. Это условие носит принципиальный характер для Таможенного союза.

В ходе подготовки окончательного текста Меморандума Украина выступила с предложением исключить из него условие о “приглашении” своего представителя для работы в ходе заседаний органов Таможенного союза.

Однако пожелание не было принято. Хотя, согласно решению Высшего Евразийского экономического совета от 29 мая, председателю Коллегии ЕЭК Виктору Христенко было дано право вносить в текст изменения, “не имеющие принципиального характера”.

Следовательно, условие – принципиальное. А, как писал Чехов – “если в начале пьесы на стене висит ружье, то (к концу пьесы) оно должно выстрелить”.

При этом, ружье в виде “приглашения” может стрелять периодически – в случаях, когда Украина, по мнению членов ТС, будет предпринимать какие-то “неправильные” с их точки зрения шаги (заседания коллегии ЕЭК проходят еженедельно, Совета – раз в квартал).

К концу же пьесы (а именно – к концу 2013 года) может выстрелить еще одно “ружье”. Предоставление статуса наблюдателя в Евразийском экономическом союзе, который начнет работу с 2015 года, может вообще сорваться.

На сегодняшний день пока не определены условия для получения Украиной такого статуса. Какими они будут – не ясно. Но можно предположить, что статус сможет получить страна, которая четко заявит о планах присоединения к Союзу. На сегодняшний день такой вариант неприемлем для Киева.

Не зря же после подписания Меморандума премьер России Дмитрий Медведев заявил следующее: “Это – первый шаг, важный шаг, нужный шаг, и мы ему очень рады. Но он может стать последним шагом, если ничего больше не сделать... Но мы понимаем, если наши партнеры действительно хотят участвовать в нашем создаваемом интеграционном объединении – Евразийском экономическом союзе, то они должны принять и целый ряд весьма сложных, подчас непопулярных решений. Причем все решения, а не только их часть, и, конечно, не принимать на себя обязательств, которые исключают участие в Евразийском экономическом пространстве и союзе. Это должно быть ясно всем как Божий день".

Не исключено, что условия для получения статуса наблюдателя в Евразийском союзе могут быть сформулированы осенью 2013 года, как раз тогда, когда, по действующему плану, Украина должна выйти на финишную прямую для подписания Соглашения об ассоциации с Евросоюзом.

И именно тогда Украина окажется перед чрезвычайно серьезным выбором.

Юрий Дощатов