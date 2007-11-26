ГАИ вводит телефон доверия для участников дорожного движения
(044) 272–46–59
Департамент ГАИ МВД Украины просит всех участников дорожного движения не предлагать денежное вознаграждение работникам Госавтоинспекции, поскольку за такие действия предусмотрена уголовная ответственность.
В то же время, как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, о фактах злоупотребления ГАИ просит сообщать по телефону доверия Департамента – (+38 044) 272–46–59. ГАИ обещает, что реагирование на такие сообщения будет немедленным.
В то же время, отмечается в сообщении, МВД Украины усилило гласный и негласный контроль за несением службы работниками Госавтоинспекции. Такие мероприятия осуществлены во исполнение требований Президента Украины относительно укрепления дисциплины и законности среди работников Госавтоинспекции. По результатам такого контроля на протяжении десяти суток было задокументировано шесть случаев, когда сотрудники ГАИ пытались получить средства от водителей за непривлечение последних к административной ответственности. В частности, такие факты зафиксированы в Луганской, Киевской и Черниговской областях. Теперь проводятся соответствующие следственные действия. Также, в Закарпатской области задокументированы противоправные действия жителя села Большая Бейгань Береговского района. В служебном помещении Береговского районного отдела ГАИ он пытался дать взятку в сумме сто долларов США должностному лицу данного подразделения.