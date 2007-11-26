ГАИ вводит телефон доверия для участников дорожного движения

Департамент ГАИ МВД Украины просит всех участников дорожного движения не предлагать денежное вознаграждение работникам Госавтоинспекции, поскольку за такие действия предусмотрена уголовная ответственность.

В то же время, как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, о фактах злоупотребления ГАИ просит сообщать по телефону доверия Департамента – (+38 044) 272–46–59. ГАИ обещает, что реагирование на такие сообщения будет немедленным.

В то же время, отмечается в сообщении, МВД Украины усилило гласный и негласный контроль за несением службы работниками Госавтоинспекции. Такие мероприятия осуществлены во исполнение требований Президента Украины относительно укрепления дисциплины и законности среди работников Госавтоинспекции. По результатам такого контроля на протяжении десяти суток было задокументировано шесть случаев, когда сотрудники ГАИ пытались получить средства от водителей за непривлечение последних к административной ответственности. В частности, такие факты зафиксированы в Луганской, Киевской и Черниговской областях. Теперь проводятся соответствующие следственные действия. Также, в Закарпатской области задокументированы противоправные действия жителя села Большая Бейгань Береговского района. В служебном помещении Береговского районного отдела ГАИ он пытался дать взятку в сумме сто долларов США должностному лицу данного подразделения.