Умер последний председатель КГБ СССР

В Москве на 85-м году жизни скончался бывший председатель КГБ СССР Владимир Крючков.

Крючков родился 29 февраля 1924 года в Царицыне (ныне Волгорад). Член ВКП(б) с 1944 года.

В 1941-1943 гг. работал разметчиком на оборонном заводе. В 1943-1944 гг. - комсорг ЦК ВЛКСМ в строительно-монтажной части. В 1944-1945 гг. первый секретарь райкома ВЛКСМ в Сталинграде, в 1946-м второй секретарь горкома комсомола.

В 1946-1950 г. - следователь, прокурор района, прокурор следственного отдела Сталинградской областной прокуратуры.

В 1949 году окончил Всесоюзный заочный юридический институт, в 1954-м - Высшую дипломатическую школу МИД СССР.

В 1954-1959 годах - на дипломатической работе в МИД СССР и посольстве СССР в Венгрии, где послом в те годы работал Андропов.

В 1959-1967 году - референт, заведующий сектором, помощник секретаря ЦК КПСС.

С 1967 года - в органах госбезопасности. С 1974 по 1988 год - возглавлял Первое главное управление (внешняя разведка), с 1978 года - заместитель председателя КГБ СССР.

С 1988 года по август 1991 года - председатель КГБ СССР.

После провала ГКЧП был арестован и находился в тюрьме "Матросская тишина", позже амнистирован, освобожден со всех государственных постов. В последние годы жизни был на пенсии.