УАЗ подготовил Hunter Classic для жарких стран (фото)
Египта, Вьетнама, Индонезии, Афганистана, Кубы
Ульяновский автомобильный завод выпустил опытную партию новой модификации внедорожников Hunter Classic. Такие автомобили получили ряд доработок технической начинки и предназначены для использования в условиях жаркого климата.
Новинка оснащается 2,2-литровым дизельным двигателем ЗМЗ-5143 мощностью 96 лошадиных сил, который работает в паре с механической коробкой передач. Главные отличия этого внедорожника от базовой версии заключаются в более эффективной системе охлаждения мотора и дополнительном радиаторе охлаждения масла в системе гидроусилителя руля. Помимо этого, UAZ Hunter, предназначенный для жарких стран, получил двухслойную окраску рамы, другие аккумуляторы, электровентилятор, а также новую светотехнику "военного назначения".
В компании сообщают, что к концу года более тысячи таких автомобилей планируется экспортировать в Египет, Вьетнам, Индонезию, Афганистан и Кубу.