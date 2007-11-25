УАЗ подготовил Hunter Classic для жарких стран (фото)

Ульяновский автомобильный завод выпустил опытную партию новой модификации внедорожников Hunter Classic. Такие автомобили получили ряд доработок технической начинки и предназначены для использования в условиях жаркого климата.

Новинка оснащается 2,2-литровым дизельным двигателем ЗМЗ-5143 мощностью 96 лошадиных сил, который работает в паре с механической коробкой передач. Главные отличия этого внедорожника от базовой версии заключаются в более эффективной системе охлаждения мотора и дополнительном радиаторе охлаждения масла в системе гидроусилителя руля. Помимо этого, UAZ Hunter, предназначенный для жарких стран, получил двухслойную окраску рамы, другие аккумуляторы, электровентилятор, а также новую светотехнику "военного назначения".

В компании сообщают, что к концу года более тысячи таких автомобилей планируется экспортировать в Египет, Вьетнам, Индонезию, Афганистан и Кубу.

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