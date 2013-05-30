Беларусь стала мировым лидером по спаму

По данным компании, существенный рост объемов спама, отправляемого из Беларуси, был зафиксирован 13 апреля, когда ежедневно с территории этой страны стало приходить более 12 миллионов нежелательных рекламных сообщений. В начале года этот показатель составлял 2 млн сообщений в день. На протяжении полутора месяцев наблюдений специалисты не заметили существенного снижения потока спама из Беларуси. При этом доля спама в общем объеме электронной корреспонденции Беларуси достигла 99%, сообщает Росбалт.

В основном рекламные сообщения, поступающие с белорусских серверов, содержат короткий текст и ссылку на тот или иной сайт. Ссылки зачастую ведут на неработающие сайты или страницы фармацевтических компаний, продающих лекарства. В редких случаях по ссылкам распространяется вредоносное программное обеспечение.

Как отмечается, с 13 апреля из Беларуси поступило более 550 млн спам-сообщений, тогда как из США, прежнего лидера по объему нежелательной корреспонденции, только 447 млн.

Всего же на долю Беларуси после существенного увеличения количества спама приходится 16,3% от мирового объема нежелательных электронных писем, на долю США — 15,1%, около восьми процентов спама отправляется из Украины и 5,8% из Китая, отмечает The Register.

Ранее Беларусь не фигурировала в числе стран, известных повышенной активностью спамеров.