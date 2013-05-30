«Пробег под каштанами» подводит итоги

Во вторник, 04 июня, в 11:30 состоится пресс-конференция, посвященная итогам 21-ого спортивно-благотворительного «Пробега под каштанами».

21-й «Пробег под каштанами» прошел 26 мая 2013 года на Майдане Незалежности. Благотворительную традицию поддержало более 13 000 людей, большинство из которых участвовали в Пробеге в составе корпоративных команд. Только за последний год социальная активность компаний, работающих в Украине, выросла более, чем в 2 раза. «С чем это связано?» – вопрос, на который попытаются ответить организаторы Пробега во время итоговой пресс-конференции.

Ирина Кузнецова, инициатор и на протяжении 21 года организатор «Пробега под каштанами», Президент БФ «Пробег под каштанами»:

– В 1993 году в первом «Пробеге под каштанами» приняло участие 150 бегунов. Мне кажется знаковым, что через 20 лет в Пробеге поучаствовало чуть больше 150 команд. Это огромный шаг вперед в популяризации нашей миссии и целей, и это то, чем мы гордимся. Благодаря командному участию стольких компаний, вкладу каждого человека, вышедшего на Майдан 26 мая, Центр детской кардиологии кардиохирургии в этом году сможет получить оборудование на рекордную сумму.

Во вторник, 04 июня, состоится торжественная передача символического чека адресату помощи «Пробега под каштанами» – Научно-практическому центру детской кардиологии и кардиохирургии МЗ Украины. Что будет приобретено на эти деньги – в ходе пресс-конференции озвучит Владимир Жовнир, главный врач Центра.

ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:

Вторник, 04 июня, 2013, 11:30

Конференц-зал Научно-практического Центра детской кардиологии и кардиохирургии МЗ Украины:

ул. Черновола 28/1, 4-й этаж

Аккредитация, получение дополнительной информации, фото:

ycherevko@dialla.com, (044) 383 23 67.

Контактное лицо: Юлия Черевко.