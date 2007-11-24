На трассе Одесса – Белгород-Днестровский гражданин Турции устроил ДТП

В Одесской области во время дорожно-транспортного происшествия травмированы пять человек.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, вчера на автотрассе Одесса – Белгород-Днестровский водитель автомобиля "Тойота", гражданин Турции, двигаясь со стороны Овидиополя в направлении Одессы, во время выполнения обгона не убедился в беспечности маневра. Он выехал на встречную полосу, где столкнулся с микроавтобусом, ехавшем навстречу. От удара микроавтобус вылетел на встречную полосу движения, где в свою очередь столкнулся с автомобилем "Рено" с полуприцепом.

Вследствие ДТП водитель и четверо пассажиров микроавтобуса получили телесные повреждения.