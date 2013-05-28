Поезд переехал человека, лежавшего на путях

Как сообщили УНИАН в Ровеньковском ГО ГУМВД Украины в Луганской области, предварительно установлено, что 26 мая около 21.00 в нескольких метрах от движущегося локомотива машинист увидел человека, лежавшего на железнодорожных путях. Принятые меры всех возможных способов остановки желаемого результата не дали.

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Личность погибшего установлена, им оказался житель пос. Дзержинский, 1967 г. р. Тело направлено на экспертизу. По данному факту проводится проверка.