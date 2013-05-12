Поезд насмерть сбил женщину, шедшую по путям в наушниках

Как сообщили УНИАН в секторе связей с общественностью УМВД Украины на Южной железной дороге, чрезвычайное происшествие произошло на железнодорожном перегоне «Октябрьская – Научный».

На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа линейного отдела. Правоохранители установили личность погибшей – ею оказалась 26-летняя жительница поселка Высокий Харьковского района Харьковской области.

Женщина шла по путям в наушниках и не отреагировала на подаваемые машинистом поезда сигналы во избежание столкновения.

Происшествие зарегистрировано в Едином реестре досудебных расследований и начато уголовное производство по ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта). В настоящее время проводится дальнейшая проверка всех обстоятельств этого происшествия.