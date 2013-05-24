Двухлетний мальчик выпал с пятого этажа

Как сообщили УНИАН в прокуратуре Ивано-Франковской области, по факту получения телесных повреждений горрайонная прокуратура Коломыи начала уголовное производство.

Трагедия случилось вчера, 23 мая, около 22.00, когда мать оставила ребенка в комнате вместе с семилетней дочкой, а сама вышла на кухню.

Малыш влез на подоконник, облокотился на москитную сетку открытого окна и выпал. С переломами и ушибами ребенок доставлен в реанимационное отделение Коломыйской центральной районной больницы с закрытой черепно-мозговой травмой и переломом затылочной кости. Состояние ребенка стабильно тяжелое.