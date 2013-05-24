Двухлетний мальчик выпал с пятого этажа
23:18, 24 мая 2013Разное
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В г. Коломыя Ивано-Франковской области двухлетний мальчик выпал из окна пятого этажа жилого дома.
Как сообщили УНИАН в прокуратуре Ивано-Франковской области, по факту получения телесных повреждений горрайонная прокуратура Коломыи начала уголовное производство.
Трагедия случилось вчера, 23 мая, около 22.00, когда мать оставила ребенка в комнате вместе с семилетней дочкой, а сама вышла на кухню.
Малыш влез на подоконник, облокотился на москитную сетку открытого окна и выпал. С переломами и ушибами ребенок доставлен в реанимационное отделение Коломыйской центральной районной больницы с закрытой черепно-мозговой травмой и переломом затылочной кости. Состояние ребенка стабильно тяжелое.
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