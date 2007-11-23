В Египте в ДТП пострадали 9 украинцев

В Египте в дорожно-транспортном происшествии пострадали 9 украинских граждан.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства иностранных дел, авария автобуса, в котором путешествовали 45 граждан Украины, произошла вечером 22 ноября в городе Таба.

Пострадавшие украинцы госпитализированы в госпиталь города Шарм Эль Шейх. Их состояние удовлетворительное.

Дело находится на контроле в Посольстве Украины в Арабской Республике Египет и Департаменте консульской службы МИД Украины, сообщили в МИД.