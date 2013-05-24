Прокуратура спрашивает, как ушли под землю 12 гаражей
04:54, 24 мая 2013Разное
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Прокуратура Шевченковского района Киева обязала контролеров и органы власти установить причины оползня на ул. Петровской, 30-34, в результате чего были разрушены 12 гаражей.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры района, подчеркнув, что соответствующие поручения направлены в Управление ГСЧС в Шевченковском районе и райгосадминистрации.
Кроме того, органы власти обязаны предоставить информацию о принятых мерах для недопущения случаев, которые могут угрожать безопасности людей и разрушению жилых домов, сообщили в прокуратуре.
Как сообщалось, в Киеве 22 мая на улице Петровской, где находится гаражный кооператив, произошел оползень. Всего в кооперативе 120 гаражей, из них уже 12 разрушены.
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