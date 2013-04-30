Мэр признал проигрыш и отдал бутылку виски оппозиции

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Г.Минаев написал на своей странице в сети Фейсбук.

"Вышла, правда, накладка. Я обещал из запасов выигранного пари с Николаем Клочко (председатель областной организации партии «Фронт Змін» в Сумской области – УНИАН). Но оказалось, что этого прекрасного односолодового шотландского виски в моих запасах уже не оказалось. Выпили, блин... Потому, дал команду водителю быстро купить "замену" - 4,5 литра "Red Label". Представитель Олега Вячеславовича (О. Медуницы – УНИАН) заменой остался очень доволен!!!", - написал Г.Минаев.

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Как сообщал УНИАН, ранее Г.Минаев заключил пари на бутылку виски, что в митинге оппозиции в рамках акции "Вставай, Украина!" примут участие не больше 1217 человек. По разным оценкам, в Сумах на митинге акции "Вставай, Украина!" в субботу, 27 апреля, собралось от 5 до 8 тысяч человек, а по данным областного УМВД – 1,8 тыс.