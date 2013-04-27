Мэр Сум поспорил на бутылку виски, что акция оппозиции не будет многочисленной

Мэр Сум Геннадий Минаев считает, что в митинге оппозиции, который состоится сегодня в областном центре в рамках акции «Вставай, Украина!», примет участие 1217 человек.

Об этом он написал накануне на своей странице в Facebook, не аргументируя при этом ничем такое число.

«Переговорил сегодня утром с двумя группами сумчан. Можно сказать, что получились беседы с фокус-группами. Наряду с другими обсуждаемыми вопросами, спросил их отношение к митингу оппозиции. Ответы были на 100% ожидаемы – «На кой ляд оно нам надо?!». Причем, это связано не с огородами и дачами, а с тезисами и лозунгами оппозиции. Вернее, с их невменяемым отсутствием. Нет идеологии, нет общей цели с людьми, с народом, если писать пафосно. «Узок круг этих революционеров. Страшно далеки они от народа...» Сами знаете кто это написал», - отметил Г. Минаев.

При этом мэр Сум предложил заключить пари.

«Делаем ставки. Я ставлю оставшуюся у меня бутылку виски… на то, что в акции, из 10000 заявленных участников, на площади перед «Кривой Хатой» (здание облгосадминистрации – УНИАН) примет участие не более 1217 человек, в основном привезенных партийцев из районов области. P.S. Никаких трамваев, троллейбусов и прочих «барьеров». Путь и площадь свободны», - написал мэр города и добавил, что сам поехал в Киев.