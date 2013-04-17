Оперетка «Уволить правительство»

Официально заявленное стремление парламентской оппозиции высказать вотум недоверия правительству Азарова может оказаться интригой на ровном месте. Или – еще вероятнее – очередным раундом игры в поддавки в исполнении наших оппозиционеров.

Законодательство предусматривает возможность высказать недоверие правительству один раз на протяжении парламентской сессии, иначе говоря – раз в полгода. Трудно понять логику оппозиционеров, решивших форсировать голосование по этому вопросу именно в середине апреля. Куда логичнее было бы попытаться отправить Николая Азарова на политическую пенсию в мае, накануне финального аккорда акции «Вставай, Украина», запланированного на 18 мая в Киеве. Благо в середине последнего весеннего месяца запланированы две подряд пленарные недели, которые можно было бы использовать для критических выпадов в адрес правительства. Но оппозиционеры спешат.

Единственным логичным оправданием для них может быть желание продемонстрировать успехи в противостоянии с властью. Пока противники Виктора Януковича могут похвастаться только введением персонального голосования, порой оборачивающегося против них самих, поскольку обеспечить 100-процентную явку сегодня могут только малочисленные депутатские объединения. Протолкнуть через сессионный зал решение о проведении выборов в Киеве не удалось, не набрала необходимого количества голосов и идея отмены пенсионной реформы.

С арифметической точки зрения шансы оппозиции на увольнение правительства Азарова невелики. На момент написания статьи в трех оппозиционных фракциях было 173 парламентария. Предположим, что каждый второй из 32 внефракционных нардепов также будет готов проголосовать за отставку правительства – плюс 16. Есть еще 32 коммуниста, которые не прочь обрушиться с критикой на правительственных чиновников, но голосуют далеко не однозначно. Даже стопроцентная мобилизация всех упомянутых парламентариев не дает оснований рассчитывать на консолидацию 226 голосов.

Откровенно говоря, трудно представить оппозиционный триумвират лидеров фракций ведущим в формате «большой тройки» переговоры с колеблющимися парламентариями. Что они могут предложить ситуативным союзникам? Билеты на боксерские поединки братьев Кличко? Вышиванку с автографом Олега Тягныбока? У правительства куда сильнее и эффективнее и финансовый, и административный ресурсы, позволяющие делать более сговорчивыми отдельных капризных парламентариев. Инициатива уволить премьер-министра и его подчиненных объективно на руку парламентариям, умеющим ловить рыбку в мутной воде.

Рассчитывать на участие в голосовании за отставку правительства Азарова парламентских представителей Партии регионов за два года до президентских выборов могут скорее наивные, чем информированные люди. Да, действительно, практически официальным кандидатом на пост главы правительства является его нынешний вице-премьер Сергей Арбузов, совсем недавно отметивший 100 дней в новом качестве. И если представители оппозиции хотят помочь Сергею Геннадиевичу стать премьером, то вряд ли он откажется. Пока же, по словам Арбузова, он не видит ни семьи, ни друзей – весь в работе, набирается государственной мудрости. Но это не означает, что стремительно взлетевший Арбузов уже вышел на расчетную премьерскую траекторию. Он же, в конце концов, взлетает, а не катапультируется.

Есть и еще один нюанс: все члены правительства назначаются президентскими указами по представлению премьер-министра. Гипотетическое увольнение Николая Азарова (не нынешней весной по причине маловероятности, а в любой другой момент) лишь предоставит Виктору Януковичу возможность перетряхнуть состав правительства по своему вкусу, не более того. Неслучайно ведь лидер парламентских «регионалов» Александр Ефремов подчеркнул, что оппозиционеры не хотят предлагать кандидатуры в правительство.

По правде говоря, наиболее эффективным на сегодня могло бы стать правительство профессиональных бюрократов без политических амбиций, своеобразная спасательная команда для украинской экономики. Однако для его формирования необходима политическая воля, которую не спешит демонстрировать глава государства. Его публичные противники тем временем предпочитают имитировать суровую решимость уволить правительство, зная, что не располагают необходимым количеством голосов. В итоге получается дешевая оперетка из жизни украинского политикума.

Евгений Магда