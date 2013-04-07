В Крыму «Мерседес» влетел в грузовик: два человека погибли

12:29, 07 апреля 2013
Разное
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В Джанкое на севере Крыма два человека погибли и еще двое получили травмы в результате столкновения легкового автомобиля со стоящим на обочине грузовиком.

Машина марки «Мерседес» врезалась в грузовой автомобиль «Рено»

Как сообщили УНИАН в пресс-службе крымского управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, авария произошла 6 апреля на 561 километре трассы «Харьков-Симферополь».
Машина марки «Мерседес» врезалась в грузовой автомобиль «Рено».

В результате аварии погибли 62-летний пассажир и 36-летняя пассажирка легковушки, еще двое пассажирок этого авто, 14 и 62 лет, доставлены в больницу.

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