В Крыму «Мерседес» влетел в грузовик: два человека погибли

Как сообщили УНИАН в пресс-службе крымского управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, авария произошла 6 апреля на 561 километре трассы «Харьков-Симферополь».

Машина марки «Мерседес» врезалась в грузовой автомобиль «Рено».

В результате аварии погибли 62-летний пассажир и 36-летняя пассажирка легковушки, еще двое пассажирок этого авто, 14 и 62 лет, доставлены в больницу.