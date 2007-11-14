Что российский танкер сделал с Черным морем (фоторепортаж)

Последствия аварии российского танкера «Волгонефть-139», в результате которой в море попало около 1,2 тыс. тонн мазута, крымские ”зеленые” называют катастрофическими. "Если не предпринять своевременных мер по локализации, сбору и ликвидации нефтепродуктов, то большая часть углеводорода осядет на дно, продукты испарения вызовут отравление морской среды и острый дефицит кислорода, что приведет к массовой гибели морской флоры и фауны", - говорится в сообщении Крымской организации ПЗУ. Как свидетельствуют снимки фотокорреспондентов УНИАН,промедление, действительно, смерти подобно...

6 километров побережья Тузлы загрязнено нефтепродуктами ( в глубь острова до 300 м). Работы из очистки береговой полосы и водной поверхности пролива ведут подразделения МЧС и Минтранса (в количестве 63 человек), специализированное судно "Світломор-1" и танкер "Волгонефть-119" (Российской Федерации). Пока очищено 175 погонных метров береговой полосы.

В районе затопления судов в Керченском проливе в настоящее время запрещен вылов рыбы и водопользование. Такой запрет вынесла Крымская бассейновая санитарно-эпидемиологическая станция .

Как сообщал УНИАН, в результате стихии, возникшей 10-11 ноября, пострадало 13 судов, из них затонули 5 и 8 сели на мель. В южной части Керченского пролива разломился пополам российский танкер «Волгонефть-139». В результате в море попало около 1,2 тыс. тонн мазута. Затонули также суда «Вольногорск», «Нахичевань», «Ковель», которые перевозили приблизительно по 2 тыс. тонн серы.

Фото УНИАН