В Керченском проливе одновременно находились около 150 судов

Всего в результате стихии, возникшей 10-11 ноября, пострадало 13 судов, из них затонули 5 и 8 сели на мель.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в Бердянске на совещании, посвященном ликвидации последствий стихии, сообщил министр по чрезвычайным ситуациям Украины Нестор ШУФРИЧ.

По его словам, для спасательных работ привлечено девять судов, самолет и три вертолета МЧС, Государственной пограничной службы Черноморского флота и Керченского морского порта.

Спасено 64 члена экипажей, найдены тела четырех погибших, судьба 19 моряков остается неизвестной.

По словам НШУФРИЧА, наибольшее число аварий произошло в районе Керченского пролива, где одновременно, несмотря на штормовое предупреждение, находилось около 150 судов.

В частности, в южной части пролива разломился пополам российский танкер «Волгонефть-139». В результате в море попало около 1,2 тонн мазута. Затонули также суда «Вольногорск», «Нахичевань», «Ковель», которые перевозили приблизительно по 2 тыс. тонн серы. Были спасены все члены экипажей «Вольногорска» и «Ковеля», с судна «Нахичевань» спасены три человека, погибли четыре, продолжаются поиски четырех.