Президент отменил автомобильные спецзнаки

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО с целью создания равных условий и усиления ответственности всех участников дорожного движения постановил отменить специальные номерные знаки для служебных автомобилей.

Как сообщает пресс-служба главы государства, соответствующий указ “Об отмене специальных номерных знаков для служебных транспортных средств” опубликован на официальном сайте Президента.

Согласно указу, Кабинету министров Украины поручено принять в месячный срок меры по отмене специальных номерных знаков для служебных транспортных средств.

Кроме того, Министерству внутренних дел Украины поручено обеспечить изъятие специальных номерных знаков для служебных транспортных средств, а также привести свои акты в соответствие с этим указом.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.