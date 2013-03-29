Украина-Россия: газовый блеф продолжается

Газовые отношения Украина и России – это не экономика, а политика в стиле балагана. Главным аргументом переговоров традиционно становятся театральные эффекты и «страшилки». Начало, как водиться, положила российская сторона – многомиллиардными счетами за «ворованный» газ, закручиванием газового вентиля и вечными стонами о «ржавой» украинской ГТС. Однако Украина, похоже, оказалась достойным учеником у «шулеров», постепенно начав бороться со своими комплексами неполноценности. Это продемонстрировал 28 марта в Венгрии премьер Николай Азаров, пафосно запуская в страну «молекулы венгерского газа».

На первых порах, как водится, украинцы умудрились поддаться на российский блеф – и проиграть по всем статьям «Газпрому». Речь идет о газовых контрактах 2009 года, подписанных под давлением организованной Москвой газовой «блокады». Хотя, если разобраться, с имиджевой точки зрения от перекрытого в Европу транзита газа пострадал больше именно «Газпром» - поскольку заставил европейское сообщество усилить процессы диверсификации поставок газа и по-настоящему испугаться непредсказуемого «российского медведя». А если также припомнить январские дни 2009 года, то у Украины оставалось достаточно газа в подземных хранилищах, чтобы противостоять блефу «Газпрома». И не соглашаться на столь кабальные условия – самую высокую цену газа в Европе и гарантированные объемы закупок сверх необходимого. Но тогдашний премьер Тимошенко сделала выбор – за себя и страну. Возможно, с расчетом на дальнейший пересмотр договоров – кто знает.

Харьковские соглашения 2010-го года, одарившие нас скидкой в 100 долларов в обмен на Черноморский флот в Севастополе, – это очередная попытка Украины попытаться вести честную игру с «шулерами». Поскольку «Газпром» позднее просто искусственно взвинтил цену на газ так, чтобы эта скидка просто перестала играть какую-либо роль. А обещания пересмотреть газовые контакты так и остались пустым звуком. Москва публично выставила президента Януковича, мягко говоря, плохим переговорщиком.

Постепенно Киев начал окончательно понимать: «братская» Белокаменная отнюдь не собирается улучшать жизнь украинской экономике в обмен на дружеские добрососедские отношения и смену «оранжевой» власти. В Кремле заняты конкретной задачей – получить «ржавую» газотранспортную систему и втянуть Украину в Таможенный союз. И для достижения цели все средства хороши.

Тогда Украине пришлось играть по установленным Москвой правилам блефа. Так появились широко разрекламированный проект по строительству терминала для поставок сжиженного газа. Потом – шумиха вокруг добычи сланцевого газа, который сможет обеспечить чуть ли не весь газовый баланс страны. Шла речь о возобновлении прямых поставок газа из Туркменистана. Хотя ясное дело – Россия просто не даст свою «трубу» для транзита. Предусматривалось увеличение добычи газа внутри страны – в первую очередь в Черном море. Наблюдая за всеми грозными телодвижениями Киева, в «Газпроме» только посмеивались: мол, мы сами так «щеки дуть» умеем, даже разные «Северные» и «Южные» «потоки» строим, а газ-то вам все равно нужен сегодня.

Однако смешки «Газпрома» стали утихать с того момента, когда Украина начала закупать российского газа реально меньше. Так, в 2012-м году было куплено около 33 млрд кубов газа против 40 млрд кубов в 2011-м. Причем 8 млрд кубов было куплено структурами олигарха Фирташа. А значит – конкретно «Нефтегаз» купил всего около 25 млрд кубов.

Москва попыталась разыграть проверенную схему шантажа – выставив штраф за недобор газа в 7 млрд долларов. Однако Украина не только отказалась платить, но и начала говорить вслух о возможности пересмотра газовых соглашений в суде. Что до того не делалось – в рамках желания не злить Москву. Хотя в Киеве прекрасно понимают, что судебный процесс, если он и начнеться, будет долгим и без гарантии победы.

Дальше – интересней. В январе-феврале 2013 года Украина еще сильнее сократила закупки российского газа (на 23,2%), практически приостановив их в марте. Как стали возможны такие чудеса?

На руку Украине в торгах с «Газпромом» играет ряд факторов.

Во-первых, разгорающийся экономический кризис, снижающий потребление газа в промышленности

Если посмотреть на структуру использования газа в стране с начала года, то наибольшими потребителями являются население и предприятия теплокоммунэнерго. Среди промышленников – это химики, которых обеспечивает своим газом Фирташ. И не исключено, если судить по динамике, что падение промпроизводства будет только увеличиваться. А с ним – и потребление газа.

Во-вторых, теплая зима и окончание отопительного сезона

В Украине не было аномальных морозов, что позволило немало сэкономить газа на отоплении. И, главное, – отопительный сезон практически закончен. Следовательно, необходимость в российском газе еще больше уменьшается. По крайней мере – до осени.

В-третьих, достаточные запасы газа в подземных хранилищах

По данным «Укртрансгаза», в подземных хранилищах сейчас около 10 млрд кубов газа. Это неплохой стратегический запас и козырь в переговорном процессе с Москвой.

В-четвертых, Украина наконец-то начала потихоньку закупки газа из Европы

Самое смешное, речь идет о закупках того же самого российского газа – только у немецкой компании RWE и по цене около 390 долларов за тысячу кубов. Для сравнения – Россия, без скидки, продает сейчас газ Украине по 520 долларов.

Правда, технические возможности пока не позволяют закачивать достаточное количество альтернативного газа в Украину. К примеру, из Польши обещают пока только 5 млн кубов в сутки. Из Венгрии, где бывшую российскую молекулу газа Азаров с важным видом запускал назад в Украине, может поступать до 3 млн кубов в сутки. Идут переговоры со Словакией и Румынией. Да, поставки из Европы российский газ пока не заменят. И европейская цена не намного меньше российской.

Но перед Украиной стоит другая задача – разыграть комбинацию, аналогичную с кремлевским «Северным потоком». Иными словами, показать, что эра монополизации труб или поставок – закончена. И пора переходить к прагматичному диалогу.

Судя по последней встрече президентов Януковича и Путина, консенсус до сих не найдет. Аппетиты Москвы неизменны – и труба, и Таможенный союз – в обмен на снижение цены.

Украина готова на совместное управление ГТС – но при этом собственность на трубу остается у государства. Не исключено, что оперативное управление ГТС Украина тоже хочет оставить за собой – чтобы не дать Москве «зарубить» альтернативные поставки газа. Это не устраивает «Газпром», поскольку тогда не пройдет «белорусский сценарий».

Ситуация пока тупиковая. Украина может давить на Москву, снижая объемы закупок – время до осени есть. Москва молчит, но явно готовит некий коварный план. Будет ли это очередное обвинение в воровстве газа или попытка диалога – покажет время. Главное – не поддаться на очередной блеф…

Дмитрий Корнейчук, президент Центра инновационного консалтинга «КДА»