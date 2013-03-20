По факту падения мужчины со столба открыто уголовное производство
В Сумах в связи с падением мужчины со столба в парке имени Ивана Кожедуба во время общегородского празднования Масленицы, Сумской горотдел милиции начал досудебное расследование.
Как сообщил УНИАН прокурор сумской городской прокуратуры Виталий Савченко, уголовное производство по факту травмирования жителя Сум начато в понедельник, 18 марта.
«Уголовное производство открыто по ч. 1 ст. 367 Уголовного кодекса Украины – «служебная халатность со стороны организаторов праздника». Досудебное расследование проводит следственный отдел городской милиции. Контролирует расследование прокуратура г. Сумы», - сообщил В. Савченко.
По данным сектора по связям с общественностью УМВД Украины в Сумской области, мужчина 1967 года рождения, упавший с «масленичного» столба, получил ушиб грудного отдела позвоночника, тупую травму грудной клетки, компрессионный перелом позвоночника, закрытый перелом правой пяточной кости.
После консультации в областной клинической больнице он был доставлен «скорой помощью» в первую горбольницу областного центра, где сейчас проходит лечение в стационаре ортопедическо-травматологического отделения. По информации медиков, лечиться пострадавшему придется 6-8 месяцев сначала в стационаре, затем — в домашних условиях.
Как сообщал УНИАН, в Сумах в минувшее воскресенье, во время массовых гуляний в парке имени И. Кожедуба, сумчанин полез на столб за подарком. Не удержавшись на конструкции, он сорвался и упал, после чего был доставлен в первую городскую больницу в тяжелом состоянии с травмами позвоночника. Подобное падение случилось в Сумах впервые за много лет.