По факту падения мужчины со столба открыто уголовное производство

Как сообщил УНИАН прокурор сумской городской прокуратуры Виталий Савченко, уголовное производство по факту травмирования жителя Сум начато в понедельник, 18 марта.

«Уголовное производство открыто по ч. 1 ст. 367 Уголовного кодекса Украины – «служебная халатность со стороны организаторов праздника». Досудебное расследование проводит следственный отдел городской милиции. Контролирует расследование прокуратура г. Сумы», - сообщил В. Савченко.

По данным сектора по связям с общественностью УМВД Украины в Сумской области, мужчина 1967 года рождения, упавший с «масленичного» столба, получил ушиб грудного отдела позвоночника, тупую травму грудной клетки, компрессионный перелом позвоночника, закрытый перелом правой пяточной кости.

После консультации в областной клинической больнице он был доставлен «скорой помощью» в первую горбольницу областного центра, где сейчас проходит лечение в стационаре ортопедическо-травматологического отделения. По информации медиков, лечиться пострадавшему придется 6-8 месяцев сначала в стационаре, затем — в домашних условиях.

Как сообщал УНИАН, в Сумах в минувшее воскресенье, во время массовых гуляний в парке имени И. Кожедуба, сумчанин полез на столб за подарком. Не удержавшись на конструкции, он сорвался и упал, после чего был доставлен в первую городскую больницу в тяжелом состоянии с травмами позвоночника. Подобное падение случилось в Сумах впервые за много лет.