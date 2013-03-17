Ловушка легкого выбора

Соблазн углубления энергетического партнерства Украины с Россией велик. Очевидно, что на начальном этапе новых отношений с Москвой Киеву будет предложена значительно уменьшенная цена на газ. Эксперты озвучивают ее на уровне 260 дол. за тыс. куб. м.

Также очевидно, что ценой за относительно дешевый газ будет политическая привязка Украины к России через инструмент членства в ее интеграционных проектах, в первую очередь, в Таможенном Союзе (ТС). По информации некоторых украинских источников, правительству дано поручение президента выработать взаимоприемлемую модель сотрудничества с Таможенным Союзом, которая может быть принята и озвучена к середине нынешнего года, в случае осложнения отношений с ЕС.

Таможенный Союз – это возможный выбор украинской власти. Но стоит ли он цены, запрашиваемой Россией? Например, уже действующие члены ТС неоднозначно расценивают перспективы его развития. В частности, в Казахстане оппозиция инициировала общенациональный референдум, на предмет выхода республики из Таможенного Союза и Единого экономического пространства и других экономических вопросов.

Особо актуален вопрос продолжительности периода «дешевого» российского газа в случае присоединения Украины к Таможенному Союзу. Ответом может послужить предположение, что Украина не будет получать газ дешевле, чем по внутрироссийским ценам. Сама же динамика цен в середине РФ и планы российского правительства показывают, что при нынешнем повышении цен на газ на 15% («Газпром» активно лоббирует увеличение повышения для покрытия своих убытков на внешних рынках), уже в 2015 г. газ будет стоить около 200 дол. за тыс. куб. м. К 2017-2021 г. Россия и вовсе перейдет на равнодоходность цены на газ, что полностью сведет к нулю газовые преимущества для Украины. При этом цены на мировых рынках к тому времени могут быть существенно ниже российских и Киев просто загонит себя в длительную ценовую ловушку, за которую придется платить еще и существенную политическую цену в виде членства в Таможенном Союзе.

Вывод – членство Украины в российских интеграционных объединениях, а также углубление двустороннего энергетического партнерства принесет относительную выгоду Украине в виде «дешевого газа» на кратко и среднесрочную перспективу (3-5 лет) после чего еще больше осложнит внутреннюю политическую и экономическую ситуацию в стране. К этому времени большинство экономических активов в Украине будет под контролем российского бизнеса, что остро поставит вопрос о сохранении украинского государственного суверенитета.

В контексте упомянутой ситуации следует добавить, что выбор России в качестве доминирующего партнера будет означать вытеснение с украинского энергетического рынка любого нероссийского газа, а также «замораживание» проектов по увеличению собственной добычи. Украина потеряет шанс на новую индустриализацию и доступ к технологиям через добычу сланцевого газа с компаниями «Shell» и «Chevron» и будет обречена надолго стать потребителем российского сырья. При этом для России будет выгодно держать украинскую экономику на нынешнем низком уровне энергосбережения и крайне высокой энергозатратности для стимулирования «газовых аппетитов» и высокой зависимости от экспортера. В частности, недавно Владимир Путин на совещании по Генеральной схеме развития газовой отрасли на период до 2030 года отметил, что России предстоит нарастить объемы добычи газа с нынешних 650 млрд. куб. м. в год до 1 трлн. куб. м. Вопрос в том, кто будет покупать это сырье, учитывая высокие российские цена на газ? Украина – в числе первых кандидатов.

Второй вариант выбора энергетического партнера для Киева – Евросоюз. Что может предложить Европа Украине уже сейчас? Самое главное - увеличение прямых поставок газа через Польшу, Венгрию и, возможно, Словакию до уровня 5-7 млрд. куб. м. в 2013 г. с последующим увеличением объема поставок в дальнейшем. Цены на этот газ будут привязаны к спотовому рынку. Если покупать наибольшие объемы газа для внутреннего потребления в период мая – октября, когда цена на газ находится на нижнем пике (в районе 250 – 280 дол. за тыс. куб. м.) то уровень экономии может быть достигать 100 дол. и более на тысяче куб. м. Сейчас же цена на спотовых рынках даже слегка выше российской, поскольку ныне происходит пиковый период потребления газа из-за холодов и затянувшейся зимы.

В перспективе 2-5 лет ЕС и США, при смягчении инвестиционного климата, готовы инвестировать в разработку украинского нетрадиционного газа (сланцевый, шахтный газ метан), добычу углеводородов на шельфах, а также готовы помочь с модернизацией ГТС. При условии допуска европейцев к украинским газохранилищам, помощь может превратиться из виртуальной в вполне осязаемую. Кроме того, после 2015-2016 г., когда в Европу придут поставки американского СПГ, Украина через европейский спотовый рынок сможет получать еще более дешевый газ, чем по контрактам с Россией.

Цена за это сотрудничество в энергетике – также политическая. ЕС не только не ставит условием полную интеграцию в свое объединение и еврозону, но и выдвигает к Украине перечень требований еще на этапе подготовки ассоциации. Выполнение требований ЕС для подписания Соглашения об Ассоциации и Зоны свободной торговли как ее части принесут больше дивидендов в средне- и долгосрочной перспективе. Получателями выгод будет не только власть и крупный бизнес, но и все украинское общество, получившее шанс на модернизацию. Инструмент для выбора европейского сценария уже создан – президентский указ о ведении в действие решения СНБО «О неотложных мерах по европейской интеграции Украины». Согласно этому документу, кроме прочих указаний, числится выполнение Меморандума между Украиной и ЕС о понимании относительно сотрудничества в энергетической отрасли.

Последствия скорого выбора власти в виде краткосрочного «дешевого газа» либо основательной модернизации государственной политико-экономической системы окажет существенное влияние на будущее Украины в следующие 10-20 лет.

Роман Рукомеда, политический эксперт