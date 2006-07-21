На западе и севере дожди

Завтра в Украине ожидается переменная облачность. Без осадков, только в западных и северных областях днем кратковременные дожди, грозы. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 14-19°, днем 26-31°.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, 23-24 июля - переменная облачность. 23 июля в западных, кроме Закарпатья, северных и центральных областях, 24 июля в центральных, местами южных и восточных областях кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах град, 23 июля на севере Левобережья местами сильные дожди; на остальной территории без осадков. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, 5-10 м/с, при грозах местами шквалистое усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 13-18°, 23 июля в восточных, а 24 июля в северных областях 11-16°; днем 23-28°, в южной части, на Закарпатье, а 23 июля и в центральных областях местами 30-32°; в Карпатах ночью 9-14°, днем 19-24°.

25-26 июля - преимущественно без осадков, лишь днем 26 июля в западных областях местами кратковременные грозовые дожди. Температура существенно не изменится.

В Киеве и области в субботу ожидается переменная облачность. Во второй половине дня и вечером кратковременный дождь, гроза, в остальное время без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура в Киеве ночью 16-18°, днем 28-30°; по области ночью 14-19°, днем 26-3°.

23-24 июля - переменная облачность. 23 июля кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах град; 24 июля преимущественно без осадков. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 23 июля 13-18°, 24 июля 11-16°; днем 23-28°.

25-26 июля - преимущественно без осадков. Температура существенно не изменится.