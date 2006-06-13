В пиве найден компонент, защищающий от рака

Ученые из Орегонского университета (Oregon State University) обнаружили в составе пива вещество, препятствующее развитию рака простаты, сообщает журнал Cancer Letters.

Компонент пива - ксантохумол - блокирует белок, расположенный в клетках на поверхности простаты. Этот белок запускает развитие некоторых злокачественных опухолей, в том числе рака простаты, свидетельствуют исследователи под руководством Эмили Колгейт (Emily C. Colgate).

Тем не менее, вовсе не следует забивать пивом холодильник – ксантохумол содержится там в столь малом количестве, что для потенциальной пользы необходимо ежедневно выпивать минимум 17 кружек пенного напитка. А это в свою очередь, чревато многими другими проблемами, прежде всего алкоголизмом и циррозом печени, свидетельствуют специалисты.

В перспективе полезный компонент пива может лечь в основу для создания лекарственных препаратов против рака, полагают ученые.

Между тем, специалисты из Германии уже выпустили пиво с повышенным содержанием ксантохумола. В напитке, который производители называют здоровым пивом, концентрация этого вещества увеличена в 10 раз. В настоящее время проводится исследование, которое должно подтвердить полезные свойства напитка.

Медпортал.ру