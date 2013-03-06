В Ялте хотят снести памятник автору Штирлица (фото)

03:16, 06 марта 2013
Разное
2455 0

Ялтинская гостиница «Ореанда» требует демонтировать памятник писателю Юлиану Семенову.

Памятник Юлиану Семенову в Ялте

Установленный осенью прошлого года памятник стоит на земле, принадлежащей не городу, а гостинице.

Однако в планах «Ореанды» - строительство мостового перехода из гостиницы на пляж. Эскизный проект был утвержден еще несколько лет назад, а памятник при строительстве будет мешать.

Об этом руководство одного из самых известных отелей Крыма сообщило в городской совет Ялты.

На заседании исполкома решили в случае необходимости демонтировать памятник и вывезти его в поселок Олива Форосского поселкового совета, где работает дом-музей писателя.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter