В Ялте хотят снести памятник автору Штирлица (фото)
03:16, 06 марта 2013Разное
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Ялтинская гостиница «Ореанда» требует демонтировать памятник писателю Юлиану Семенову.
Памятник Юлиану Семенову в Ялте
Установленный осенью прошлого года памятник стоит на земле, принадлежащей не городу, а гостинице.
Однако в планах «Ореанды» - строительство мостового перехода из гостиницы на пляж. Эскизный проект был утвержден еще несколько лет назад, а памятник при строительстве будет мешать.
Об этом руководство одного из самых известных отелей Крыма сообщило в городской совет Ялты.
На заседании исполкома решили в случае необходимости демонтировать памятник и вывезти его в поселок Олива Форосского поселкового совета, где работает дом-музей писателя.
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