44-летний мужчина прыгнул с моста в Днепр
12:33, 08 ноября 2007Разное
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Трагедия в Запорожье
В Запорожье, прыгнув с моста в Днепр, разбился 44-летний мужчина.
Как сообщили УНИАН в Запорожском теруправлении МЧС, ЧП случилось накануне вечером.
"7 ноября в 16 ч. 17 мин. от дежурного Запорожского ГУВД поступило сообщение о том, что с моста Преображенского (более 40 метров над водой - УНИАН) прыгнул мужчина. На место происшествия выехали сотрудники спасательной станции 2, которые вытащили тело погибшего на берег и передали его работникам райотдела милиции Ленинского района Запорожья", - сообщили в МЧС, отметив, что на сегодняшний день уже установлено, что погибший - местный житель.
Причины и обстоятельства случившегося устанавливают сотрудники милиции.
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