44-летний мужчина прыгнул с моста в Днепр

В Запорожье, прыгнув с моста в Днепр, разбился 44-летний мужчина.

Как сообщили УНИАН в Запорожском теруправлении МЧС, ЧП случилось накануне вечером.

"7 ноября в 16 ч. 17 мин. от дежурного Запорожского ГУВД поступило сообщение о том, что с моста Преображенского (более 40 метров над водой - УНИАН) прыгнул мужчина. На место происшествия выехали сотрудники спасательной станции 2, которые вытащили тело погибшего на берег и передали его работникам райотдела милиции Ленинского района Запорожья", - сообщили в МЧС, отметив, что на сегодняшний день уже установлено, что погибший - местный житель.

Причины и обстоятельства случившегося устанавливают сотрудники милиции.