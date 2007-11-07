Что такое Октябрьский переворот, знаю, но кто такой Мануильский?

Мнение

Октябрьский переворот смотрит нам в спину не только пушечным дулом возле метро "Арсенальной" и ледяными глазами Косиора, Петровского, Мануильского и других деятелей эпохи, бюсты которых установлены на киевских улицах. Иногда, например, сегодня, отголосок рева матросских глоток на площади Зимнего застает нас вполне врасплох.

Вчера в садике, который посещает дочка, объявили, что сегодня в них праздничное утренник. Когда поинтересовался, почему именно 6 ноября и посреди рабочей недели, меня ввели в экскурс истории дошкольного учебного заведения. Утренники уже на протяжении не одного десятилетия устраиваются у них 6 ноября (потому что 7-ое и 8-ое когда-то были выходными), на Новый Год и на Восьмое марта.

Но! Великая Октябрьская революция давно уже стала Октябрьским переворотом, выходные изъяты из перечня государственных праздников, детвора не декламирует стихотворения о дедушке Ленине, однако традиция живет? Поэтому сегодня у нас дома утром маленький шумный “праздник”, поскольку доченька перебирает наряды и прихорашивается перед зеркалом.

В детсад я веду ее мимо памятника Мануильскому, и уже вскоре она спросит меня, что это за дядя. Несколько лет назад я так и не смог объяснить это ее старшему брату, хотя и учился когда-то на романо-германском факультете, на одном потоке то ли с внучкой, то ли с правнучкой товарища Мануильского. Возможно, в этот раз я не поленюсь “прогуглить" (от слова google. – Мод.) эту фамилию, чтобы не выглядеть перед детьми невеждой.

Игорь Шпак, г. Киев