Янукович о дорогах: эта зима была особенной

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в ходе общения с гражданами в прямом эфире проекта «Диалог со страной», который транслировался общенациональными телеканалами.

«Эта зима была особенной с точки зрения погодных условий, и последствия этой зимы должны быть учтены в дальнейшей государственной политике строительства и ремонта дорог», - отметил он.

В.Янукович считает, что должен быть совсем другой подход, и другое финансирование, чем то, что сегодня.

«В ближайшее время этот вопрос будет рассмотрен, будет предложена система подхода к решению этих проблем, и этот вопрос не может решать ни одна мэрия, ни одна местная администрация, это вопрос - общегосударственный и общенациональный», - отметил В.Янукович.

В то же время он фактически не ответил на вопрос относительно привлечения к ответственности винных в ужасном состоянии дорог в Киеве после текущей зимы.

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Как сообщал УНИАН, 18 и 20 февраля в Киеве автомобилисты проводили акции против плохого состояния дорог в столице. Так, 18 февраля автомобилисты собрались под зданием коммунального предприятия «Укравтодор» и требовали привести в порядок столичные дороги. У входа в здание они соорудили баррикаду из пробитых шин и сломанных автозапчастей. Участники акции требовали от чиновников выделить средства, необходимые для ремонта дорог.

20 февраля на улице Грушевского, напротив здания Кабмина, собралось около 30 автомобилей, которые «сломались», - водители меняли колеса и копались в багажниках. По словам водителей, у них у всех произошла поломка автомобилей из-за плохого состояния дорог. В результате скопления автомобилей на улице Грушевского возникла длинная «пробка». Участники акции раздавали листовки, в которых отмечалось: «Мы просим извинить за то, что вам придется некоторое время простоять в пробке. Знайте, что виновны в этом «Киевавтодор», «Укравтодор», Кабинет министров и Президент. Мы такие же простые водители, как и вы, которые пострадали из-за ужасного состояния украинских дорог».

Коммунальная корпорация «Киевавтодор» в 2012 году отремонтировала 124,7 тыс. кв. м дорожного покрытия, что составляет 8,9% необходимого объема ремонтных работ.

При этом капитальный ремонт дорог в 2012 году был выполнен на 2,3% необходимого объема (35,1 тыс. кв. м), а текущий ремонт осуществлен на 6,6% (89,6 тыс. кв. м).